önceki gün'de yayınlananadlıbilgi yarışmasına kilitlendi.Yeni sezonda yakışıklı oyuncu'nunsunucu koltuğunda oturduğuyarışmada, 19 yaşındaki'edeğerindeki 12. soruyöneltildi.Oldukça anlamlıolan soru şöyleydi: On kıtadanoluşan İstiklal Marşı 'nıntamamında, bu kelimelerdenhangisi diğerlerinden daha azgeçer?Cevap şıkları olarakise A- Vatan, B- Kan, CToprak,D- Yurt seçenekleriverildi.



Marşımızı birçok kez okuyan genç adam, iki saat sonra C şıkkını seçti. Doğru cevabı bildi. 1 milyon TL'yi kuruşu kuruşuna hak etti...

GÜL



KREKLO