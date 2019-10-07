Türkiye önceki gün atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasına kilitlendi. Yeni sezonda yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunda oturduğu yarışmada, 19 yaşındaki Arda Ayten'e 1 milyon TL değerindeki 12. soru yöneltildi.
Oldukça anlamlı olan soru şöyleydi: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
Cevap şıkları olarak ise A- Vatan, B- Kan, CToprak, D- Yurt seçenekleri verildi.
ÖLENE KADAR ÖĞRENCİYİM
Yarışmadan sonra TAKVİM'e konuşan tıp öğrencisi şunları söyledi: Milli değerlerimizin olduğu bir soruydu. Her Türk gencinin İstiklal Marşımız'ın tamamını bilmesi gerekir. Çok gururlandım. Bundan sonra İngilizce ve Fransızca'mı ilerleteceğim. Türkiye'yi ve dünyayı gezeceğim. Hayatım boyunca öğrenci kalmak istiyorum. Öğrenme merakım hiç bitmesin istiyorum.
GÜL KREKLO
BABASI TERK ETTİ
Arda Ayten, 4 yaşındayken anne ve babası boşandı. O günden sonra babası bir kez bile olsun kendisini arayıp sormadı...
Mütevazi halleri, bilgi donanımı ve okuma azmiyle milyonların gönlünde taht kuran Arda Ayten, sosyal medyanın da gündemindeydi. Başarılı genç için atılan tweetlerden bazıları ise şöyleydi;
DEMET AKALIN: Ne güzel ezberlemiştik biz de zamanında. Daha güzel bir akşam olamazdı. Tebrikler atv!
SELİN İMER: 1 milyona daha yakışan bir soru olamazdı. Tebrikler!
KENAN DOĞULU: Senin gibi zekalara ve ruhlara ihtiyacımız olduğu bir anda hızır gibi yetişip umuda değer kattın. Tebrikler kardeşim.
PINAR SABANCI: 'Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum' diyen 19 yaşındaki Arda daha fazla kitap alabilmek için katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tüm soruları doğru cevaplayarak 1 milyonu kazandı. Yolun da bahtın da hep açık olsun... Arda Ayten'i canı gönülden kutluyorum. Tüm ümidimiz; okuma ve okutma aşkıyla memleketimize ışık tutan tüm gençlerimizdedir. Yolun açık olsun kral. Helal olsun sana çocuk adam... Bir taraftan gerizekalılıklarıyla Youtuber olup milyonlar kazananlar, bir taraftan daha fazla kitap okuyabilmek için aklını, ahlakını kullanıp 1. milyon kazanan #ardaayten Son kuruşuna kadar hak ettin. Okuma sevgin, merakın, duruşun hayran bıraktı...
DEĞERLERİMİZİ HATIRLATAN SORULAR
Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularında milli ve dini değerlerimizi hatırlatması takdir edildi. 2 yıl önceki milyonluk soru ise şöyleydi: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir? Sorunun yanıtı, 'Arı' idi...
Seyirciden tam not alan Kenan İmirzalıoğlu, sevinç gözyaşları dökerek Arda'nın mutluluğuna ortak oldu.
Oldukça anlamlı olan soru şöyleydi: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
Cevap şıkları olarak ise A- Vatan, B- Kan, CToprak, D- Yurt seçenekleri verildi.
Marşımızı birçok kez okuyan genç adam, iki saat sonra C şıkkını seçti. Doğru cevabı bildi. 1 milyon TL'yi kuruşu kuruşuna hak etti...
ÖLENE KADAR ÖĞRENCİYİM
Yarışmadan sonra TAKVİM'e konuşan tıp öğrencisi şunları söyledi: Milli değerlerimizin olduğu bir soruydu. Her Türk gencinin İstiklal Marşımız'ın tamamını bilmesi gerekir. Çok gururlandım. Bundan sonra İngilizce ve Fransızca'mı ilerleteceğim. Türkiye'yi ve dünyayı gezeceğim. Hayatım boyunca öğrenci kalmak istiyorum. Öğrenme merakım hiç bitmesin istiyorum.
GÜL KREKLO
BABASI TERK ETTİ
Arda Ayten, 4 yaşındayken anne ve babası boşandı. O günden sonra babası bir kez bile olsun kendisini arayıp sormadı...
Mütevazi halleri, bilgi donanımı ve okuma azmiyle milyonların gönlünde taht kuran Arda Ayten, sosyal medyanın da gündemindeydi. Başarılı genç için atılan tweetlerden bazıları ise şöyleydi;
DEMET AKALIN: Ne güzel ezberlemiştik biz de zamanında. Daha güzel bir akşam olamazdı. Tebrikler atv!
SELİN İMER: 1 milyona daha yakışan bir soru olamazdı. Tebrikler!
KENAN DOĞULU: Senin gibi zekalara ve ruhlara ihtiyacımız olduğu bir anda hızır gibi yetişip umuda değer kattın. Tebrikler kardeşim.
PINAR SABANCI: 'Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum' diyen 19 yaşındaki Arda daha fazla kitap alabilmek için katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tüm soruları doğru cevaplayarak 1 milyonu kazandı. Yolun da bahtın da hep açık olsun... Arda Ayten'i canı gönülden kutluyorum. Tüm ümidimiz; okuma ve okutma aşkıyla memleketimize ışık tutan tüm gençlerimizdedir. Yolun açık olsun kral. Helal olsun sana çocuk adam... Bir taraftan gerizekalılıklarıyla Youtuber olup milyonlar kazananlar, bir taraftan daha fazla kitap okuyabilmek için aklını, ahlakını kullanıp 1. milyon kazanan #ardaayten Son kuruşuna kadar hak ettin. Okuma sevgin, merakın, duruşun hayran bıraktı...
DEĞERLERİMİZİ HATIRLATAN SORULAR
Kim Milyoner Olmak İster'in final sorularında milli ve dini değerlerimizi hatırlatması takdir edildi. 2 yıl önceki milyonluk soru ise şöyleydi: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir? Sorunun yanıtı, 'Arı' idi...
Seyirciden tam not alan Kenan İmirzalıoğlu, sevinç gözyaşları dökerek Arda'nın mutluluğuna ortak oldu.
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