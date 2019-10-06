Bugünkü
Takvim

Tıp öğrencisi , ‘’de milyoner oldu

'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan yarışması dün gece nefes kesti. 'e "" sorusu yöneltildi. Milli Marşımız'ı defalarca okuyan Ayten, doğru cevabın "Toprak" olduğunu bildi. Büyük ikramiyeyi haketti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTıp öğrencisi Arda Ayten, ‘Kim Milyoner Olmak İster’de milyoner oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri