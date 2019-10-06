Atv'de yayınlanan"Kim Milyoner Olmak İster" dün gece nefesleri kesti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada Arda Ayten'e "İstiklal Marşı" sorusu yöneltildi. Milli Marşımız'ı defalarca okuyan Ayten, doğru cevabın "Toprak" olduğunu bildi. Büyük ikramiyeyi haketti.
İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmanın ilk bölümünde 1 milyon lira sahibini buldu.
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