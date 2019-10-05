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  • Son Güncelleme: 05.10.2019 21:52

'de 1 milyonluk soru belli oldu! İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

Ünlü oyuncu 'nun sunduğu yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'in ulaştığı 1 milyonluk soru sezon finali bölümünden itibaren merakla bekleniyordu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

Milyoner'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam ATV ekranlarında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soru ile kapatmıştı. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten'in cevaplayacağı 1 milyonluk soru merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C: Toprak

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