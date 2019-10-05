Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla bu akşam ATV ekranlarında yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Heyecanın dorukta olduğu yarışma programını geçtiğimiz sezon 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Ayten 1 milyonluk soru ile kapatmıştı. Yeni sezonun ilk bölümünde Arda Ayten'in cevaplayacağı 1 milyonluk soru merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C: Toprak