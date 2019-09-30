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  • 30.09.2019 10:39
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 11:03

trafiğinde dehşete düşüren görüntü! dan tepki yağdı

Bağcılar'da bir otomobilin camından havaya silah doğrultan ve sürücüleri korkutan kişi paniğe neden oldu.  O anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak Twitter'da paylaşıldı. Olaya da tepki yağdı.

Olay, Bağcılar, 0-3 Otoyolu Göztepe mevkii Aksaray istikametinde dün saat 16.10 sıralarında meydana geldi.

SİLAHINI ÇIKARTIP HAVAYA DOĞRULTU
İddiaya göre sol şeritte ilerleyen 34 ZU 8153 plakalı otomobilin sağ ön camından bir kişi silah çıkartıp havaya doğrultup insanları korkuttu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
O sırada yolda ilerleyen bir sürücü tarafından olay fotoğraflandı. da yayılan fotoğrafa birçok vatandaştan tepki yağdı.


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