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  • 30.09.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 11:52

li paraşüt kazasında hayatını kaybetti

'in Ödemiş ilçesinde tarım aletleri üretim fabrikaları sahibi (63), yamaç paraşütü yaparken uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek hayatını kaybetti.

İzmirli iş adamının feci ölümü!

Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan , dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı.

TALİHSİZ İŞ ADAMI HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz , doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Candemir'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.

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