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  • 30.09.2019 10:50
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 10:50

nedir, bela ayı mıdır? neler? İşte

nedir? İslam dinindeki özel aylardan biri olan Safer ayı, İslam alemi tarafından dua ve ibadetlerle idrak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı, 30 Eylül itibarıyla başladı. Peki, , ne demek? ? neler? İşte ...

Safer ayı, 30 Eylül itibarıyla idrak ediliyor. Safer ayı Cahiliye Arapları tarafından uğursuzluk ayı olarak tanımlanmıştır. Onlar bu ayda umre yapmanın büyük bir günah olduğunu söylemişlerdir. Hz. Muhammed ise "Umre her zaman helâldir!" buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştır. Peki, Safer ayı nedir, ne demek? Safer ayında yapılacak ibadetler neler? Safer ayı bela ayı mıdır? İşte Safer ayı ile ilgili hadisler...

SAFER AYI NEDİR?

Safer ayı, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Muharrem ayından sonra gelmektedir. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Safer ayına özel bir dua ve ibadet şekli bulunmamaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in yaptığı günlük ibadetler ve dualar, bu ayda da yapılır.

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