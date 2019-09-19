İstanbul'da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy'e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.