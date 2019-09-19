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  • 19.09.2019 10:02
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 10:16

'un göbeğinde terör estirdiler: Silahlı düğün konvoyu

karayolu Sefaköy mevkisindeki bir düğün konvoyunda şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar, karayolunda ve alt geçitlerde tabancalarla ateş açtı. Bununla da yetinmeyen magandalar, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğarken Florya’da ise trafiği keserek abartı egzozla ve polis sireniyle gürültü çıkarttı. O anları kaydedip bir de da yayınladı.

İstanbul'da geçtiğimiz Pazar günü saat 15.30 sıralarında düğün için toplanan otomobilli bir grup maganda, damat arkadaşlarıyla Sefaköy'e giderek gelini aldı. Burada bir süre bekleyen magandalardan biri, eline aldığı tabanca ile binaların arasında güpegündüz havaya defalarca ateş açtı. Ardından grup, salona gitmek üzere konvoy halinde E-5 karayoluna bağlandı.

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