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  • 18.09.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 17:33

'da doktoru öldüren tıp öğrencisi ve doktor sevgilisine müebbet!

'da öldürülen Genel Cerrah Doç. Dr. i ile ilgili tutuklu yargılanan 6. sınıf öğrencisi ile sevgilisi pratisyen doktora cezası verildi.

Olay, 8 Aralık 2018 tarihinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki evde meydana gelmişti. 6. sınıf öğrencisi A. (23), sevgilisi pratisyen doktor B. ile birlikte eve davet ettikleri Genel Cerrah Doç. Dr. 'i bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli ile doktor sevgilisi yakalanarak gözaltına alınmış, ardından da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan zanlılar, bugün Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Diyarbakır Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fatih Şemsettin A. ile Elazığ E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Çağla Gül B., SEGBİS'le katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada savcının mütalaasının ardından sanıklara söz verildi.

KADIN DOKTOR ÖZÜR DİLEDİ, SEVGİLİSİ CİNAYETİ İNKAR ETTİ
Suçlamaları kabul etmeyen sanık Çağla Gül B., "Ben Mustafa'ya hiç bir şekilde zarar vermedim, tüm kamuoyundan özür diliyorum. Mustafa'yı ben öldürmedim" dedi. Cinayeti sevgilisinin işlediğini ileri süren sanık Fatih Şemsettin A. ise, "Benim bünyem kan karşısında çok fazla dayanamıyor. Ben nasıl oluyorum da Mustafa Girgin'i öldürüyorum. Bir psikopat kadın yüzünden Mustafa Girgin hayatını kaybetti ve ben de cezaevinde bulunuyorum" diye konuştu.



Maktul tarafı ise, her iki sanığın da tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, her iki sanığını da "kasten adam öldürme" suçundan cezasına çarptırdı. Zanlı Fatih Şemsettin A'ya ise olayda kullandığı bıçak nedeniyle 6 ay hapis cezası da verildi.

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