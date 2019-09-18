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  • 18.09.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 13:07

Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberine göre 'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Mahalle, jandarma tarafından ablukaya alındı.

İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı

'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay'da iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.Olay, merkez Antakya ilçesine bağlı kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan iki ailenin fertleri arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 3 ÖLÜ
Tartışma giderek büyüdü ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, pompalı tüfekten saçmaların hedefi olan 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLE ABLUKA ALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri Karaali Mahallesi'ni abluka altına alırken, olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.

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