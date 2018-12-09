Elazığ'da işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi dehşete düşüren Elazığ'daki doktor cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Elazığ Merkez Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana gelen olayda, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş (23),sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo ile birlikte Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin, defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

9 Aralık 2018 Pazar, 22:11:46 Güncelleme: 22:21:32
Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

Cinayetle ilgili tıp öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

İFADELER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'in katil zanlısı Fatih Şemsettin A'nın emniyette verdiği ifade kan dondurdu.

Fatih Şemsettin Aktaş, sevilisi Çağla Gül Balo ile birlikte yaklaşık 3 ay birlikte yaşadığını ve duygusal bir yönden arkadaş olduklarını söyledi. Çağla Gül Balo ile aynı okulda okuduklarını hatırlatan Aktaş, "Çağlı Gül, kendisinin ve benim fakülteden derslerimize giren aynı zamanda stajlarda da hocalığımızı yapan Mustafa Girgin isimli genel cerrah uzmanının kendisine cinsel yönden daha önce tarihlerde tacizde bulunduğunu bunun yaklaşık iki-üç yıl devam ettiğini ancak benimle arkadaşlığı başladığı son bir yıldır bu rahatsız etmeyi bıraktığını ancak geçtiğimiz Kasım ayı itibari ile tekrar rahatsız etmeye, hatta Instagram adresinden cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığını bana söyledi. Hatta aynı doktorun farklı kızlara bu eylemlerde bulunduğunu bana söyledi." dedi.

Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

EVE GELMESİ İÇİN MESAJ ATTI
Bunun üzerine Genel Cerrah Mustafa Girgin ile konuşma kararı aldığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti: "Bu konuya bana anlatınca bu şahısla konuşmamız gerektiğini ben Çağla Gül'e söyledim. Biz bu konuyu hocayla görüşmeye Cuma günü yani 07/12/2018 günü karar verdik.

Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

Çağla Hocayla mesajlaştı ve Mustafa Hocayı Cumartesi günü akşam saatlerinde görüşebileceğini söyleyince, Çağla evde tek olduğunu belirten saatlerde kendi evinde hocayla görüşebileceği mesajını attı. Mustafa Hoca bu arada benimÇağla'nın yanında olmadığımı zannediyordu. Olay günü saat 18:00 sıralarında Mustafa Hoca, Çağla'nın benim şuan hatırımda olmayan Instagram ve Messenger adresine mesaj attı. Kısa süre sonra bizim bulunduğumuz ikamete tek başına geldi."

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