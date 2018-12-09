Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

Elazığ'da işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı
Türkiye'yi dehşete düşüren Elazığ'daki doktor cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Elazığ Merkez Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana gelen olayda, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş (23),sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo ile birlikte Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin, defalarca bıçaklanarak öldürüldü.
İFADELER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'in katil zanlısı Fatih Şemsettin A'nın emniyette verdiği ifade kan dondurdu.
Fatih Şemsettin Aktaş, sevilisi Çağla Gül Balo ile birlikte yaklaşık 3 ay birlikte yaşadığını ve duygusal bir yönden arkadaş olduklarını söyledi. Çağla Gül Balo ile aynı okulda okuduklarını hatırlatan Aktaş, "Çağlı Gül, kendisinin ve benim fakülteden derslerimize giren aynı zamanda stajlarda da hocalığımızı yapan Mustafa Girgin isimli genel cerrah uzmanının kendisine cinsel yönden daha önce tarihlerde tacizde bulunduğunu bunun yaklaşık iki-üç yıl devam ettiğini ancak benimle arkadaşlığı başladığı son bir yıldır bu rahatsız etmeyi bıraktığını ancak geçtiğimiz Kasım ayı itibari ile tekrar rahatsız etmeye, hatta Instagram adresinden cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığını bana söyledi. Hatta aynı doktorun farklı kızlara bu eylemlerde bulunduğunu bana söyledi." dedi.
Çağla Hocayla mesajlaştı ve Mustafa Hocayı Cumartesi günü akşam saatlerinde görüşebileceğini söyleyince, Çağla evde tek olduğunu belirten saatlerde kendi evinde hocayla görüşebileceği mesajını attı. Mustafa Hoca bu arada benimÇağla'nın yanında olmadığımı zannediyordu. Olay günü saat 18:00 sıralarında Mustafa Hoca, Çağla'nın benim şuan hatırımda olmayan Instagram ve Messenger adresine mesaj attı. Kısa süre sonra bizim bulunduğumuz ikamete tek başına geldi."