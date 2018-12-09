Elazığda işlenen doktor Mustafa Girgin cinayetinde kan donduran detaylar | İfadesi ortaya çıktı

İFADELER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'in katil zanlısı Fatih Şemsettin A'nın emniyette verdiği ifade kan dondurdu.

Fatih Şemsettin Aktaş, sevilisi Çağla Gül Balo ile birlikte yaklaşık 3 ay birlikte yaşadığını ve duygusal bir yönden arkadaş olduklarını söyledi. Çağla Gül Balo ile aynı okulda okuduklarını hatırlatan Aktaş, "Çağlı Gül, kendisinin ve benim fakülteden derslerimize giren aynı zamanda stajlarda da hocalığımızı yapan Mustafa Girgin isimli genel cerrah uzmanının kendisine cinsel yönden daha önce tarihlerde tacizde bulunduğunu bunun yaklaşık iki-üç yıl devam ettiğini ancak benimle arkadaşlığı başladığı son bir yıldır bu rahatsız etmeyi bıraktığını ancak geçtiğimiz Kasım ayı itibari ile tekrar rahatsız etmeye, hatta Instagram adresinden cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığını bana söyledi. Hatta aynı doktorun farklı kızlara bu eylemlerde bulunduğunu bana söyledi." dedi.