Elazığ'da dün tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Kanada'dan üniversite okumak için gelen öğrenci Fatih Şemsettin A. (23) ile pratisyen doktor sevgilisi Çağla B, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrah olan Doç. Dr. Mustafa Girgin'i (35), 5. kattaki evlerine çağırdı. Nail Bey Mahallesi Tuncay Sokak'taki eve giden Girgin ile doktor ve öğrenci arasında tartışma yaşandı.
Olayın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada iki sevgili, Girgin'i defalarca bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları durumu polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, evli ve 2 çocuk babası cerrahın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen doktorun yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Çağla B.
Olayın büyümesi üzerine kavga çıktı. Bu sırada iki sevgili, Girgin'i defalarca bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları durumu polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, evli ve 2 çocuk babası cerrahın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen doktorun yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Çağla B.
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