Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A.(23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı.