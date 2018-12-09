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  • 09.12.2018 08:49

'da korkunç cinayet! Doç. Dr. öldürüldü

'da 'nde görev yapan Doç. Dr. , bir öğrenci evinde öldürüldü. Doktoru eve çağıran Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. ve sevgilisi doktor Ç.G.B. cinayet sonrası gözaltına alındı.

Elazığda korkunç cinayet! Doktoru öğrenci evine çağırıp...

Olay, akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A.(23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı.

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