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  • 18.09.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 19:34

Her yerde arıyor! Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var!

’da yaşayan (38), boşanma aşamasında olduğu eşi ’in (37), velayeti kendisinde olan 2 kızını ’e kaçırdığı iddiasıyla ilçeye geldi. Svitlana,yaklaşık 1 aydır kızları ile eşine ulaşamadığını belirtirken, polisin arama yaptığı villada baba ile çocuklar bulunamadı. Svitlana, "Yetkililerden çocuklarımın bulunarak teslim edilmesini, anne olarak rica ediyorum. Çocuklarımı almadan Marmaris’ten ayrılmayacağım" dedi.

Her yerde arıyor! Ne babadan ne de çocuklardan bir iz var!

İş insanı ile uyruklu muhasebeci , 2016 yılında dünyaevine girdi. Çiftin, şu an 1,5 ve 3 yaşlarında olan Selena ve Melisa ismini verdikleri kız çocukları oldu. Eker ve Krychun, şiddetli geçimsizlik nedeniyle haziran ayında boşanmaya karar verdi. 'da boşanma davası açılırken, temmuzda, eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Krychun için koruma kararı alındı. Çocukların velayeti ise geçici olarak anneye verildi. Mahkeme heyeti, Eker'in, kızlarını ayda 2 gün görmesine karar verdi. Şevki Melih Eker, son olarak 17 Ağustos'ta, 2 kızını Svitlana Krychun'un Ankara'daki evinden alıp, kayıplara karıştı.

Çocuklarını kendisine getirmeyen Eker'e ulaşamayınca Krychun, polise ve savcılığa başvurdu. Bunun üzerine Eker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şevki Melih Eker, bir süre sonra 'da polis merkezinde ifade verdi ve serbest bırakıldı. Eker, ardından Ukraynalı eşine kızlarının fotoğraflarını cep telefonundan gönderdi. Bu sırada Svitlana Krychun ise Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Yapılan araştırma sonucu Eker ve 2 kızının 'te olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Marmaris'e gelen Krychun, avukat tuttu.

Savcılıktan alınan arama kararıyla polis, çocukların olduğu iddia edilen villaya çilingirle girdi. Yapılan inceleme sonucu çocuklar ile baba Eker'in evde olmadığı belirlendi. Avukat ve Ukraynalı kadın, evde yapılan aramadan 1 saat sonra villanın balkonunda kızı Selena ile Eker'i gördü. Dışarıdaki Krychun ile balkondan tartışan Eker, içeri girdi. Ukraynalı kadının haber vermesiyle villaya tekrar gelen polis ekipleri, içeri girip, yaptığı incelemede çocuklar ile babalarını yine bulamadı.

'ÇOCUKLARIMI ALMADAN MARMARİS'TEN AYRILMAYACAĞIM'Marmaris'te kaldığı evin gizliliği ile ilgili mahkemeden karar aldıran Svitlana Krychun, çocuklarına kavuşmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşim, televizyonlara çıktı ve basın açıklaması yaptı. Bana karşı söylediği tüm cümleler yalandır. Benim ruh ve beden sağlığım çok iyi. Eşim, bana, 'Gel, doktora gidelim' demedi. Deseydi, 'sağlam' raporu almak için giderdim. Çıktığı televizyon kanalındaki programda ve bir medya kuruluşuna verdiği açıklamada 2,5 yıl önce beni tekme ve yumrukla dövdükten sonra çektiği video görüntüleri gösterip, 'Üzerime bıçakla yürüdü' dedi. Bunların hepsi yalan ve kumpastır. O videoların aslı bende var. Eşim darbettikten sonra her yerim morardı ve ezildi. Yere bıçak düştüğünde, aldığımda çekti ve bunu bana karşı çocuklarımın velayetini almak için kullandı. Çocuklarımı görmesi için teslim ettiğimde, vücutlarında hiçbir iz ve yara yoktu. Bunun da videoları bende var. Belki düşmüşlerdir, 'Babası darbetti' diye kötü bir düşüncem yok. Üzüldüğüm, bana iftira atılması. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri 2 kızımın velayetini bana verdi. Çocuklarım kaçırıldı ve hasret kaldım. Tüm yetkililerden çocuklarımın bulunarak teslim edilmesini bir anne olarak rica ediyorum. Lütfen çocuklarımı gören var ise güvenlik kuvvetlerine bildirsinler. Çocuklarımı almadan Marmaris'ten ayrılmayacağım, ölünceye kadar mücadeleme devam edeceğim."

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