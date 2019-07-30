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  • 30.07.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 13:17

Kader Buse'nin babasının paylaşımları yürek dağladı

'nın Kemer ilçesinde 188 gün önceki hortum felaketinde kaybolan 'ın (20) babası 'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yürek burktu.

Kemer'de 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi 'ı arama çalışmaları jandarma, Komutanlığı, Kemer Belediyesi ve Acar ailesinin yakın dostları tarafından peyderpey yürütülürken, acılı baba ise kızını aramaktan hiç vazgeçmedi. Dağ, deniz ve dere yatağında her gün arama çalışması yapan Ahmet Acar, üzüntüsünü ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dile getiriyor.



Bir kişinin yaptırıp kendisine gönderdiği kızının tablosuna en son paylaşımında yer veren Acar, tabloyu yaptırıp kendisine gönderen kişiye teşekkür etti. Yine kızını arama çalışmalarından fotoğraflar paylaşan Ahmet Acar, şu ifadelere yer verdi:



"Dün yine Phaselis koyuna açıldık balıkçı abimizin teknesiyle. Bugün bakmışlar dalgıç Mustafa kardeşimiz ve diğer balıkçı teknesi ve arkadaşlarımız, abilerimiz. Ama yine de Rabbim kızımızı vermedi. Vardır bunda da bir hayır. Kızımızın bulunması dileğimiz. Acaba nerede babişim? Acaba denizde hangi kayalıklara sıkıştı? Acaba hangi ülkede, kimsesizler mezarlığında? Derede mi? Dağda mı? Rabbim verir! Dua ve düşüncelerimiz. Dualarınız kızım, babişim, fıstığım için. Meleğim nerede? Kur'an-ı Kerim'de olan Enbiya suresi 86. ayet dedi ki: Ve edhalnahum fi rahmetina, innehum mines salihin (Anlamı: Onları ikramımızla kuşattık; çünkü onlar iyilerdendi) Bir Melek olup uçtu mu?"

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