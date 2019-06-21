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'ın acılı babası dedektörün sinyal verdiği 85 noktayı tek tek işaretledi

Hortumun dereye uçurduğu Buse’yi arama çalışmaları devam etti. Jandarma, kayıp genç kızın üzerindeki metal takılara kilitlendi. ise dedektörün sinyal verdiği 85 noktayı işaretledi.

Buse’ye işaret
Antalya Kemer'de 24 Ocak günü hortumun 'ne fırlattığı Kader (20), akıntıya kapıldı. Genç kız, 147 gündür bulunamadı. Baba ise kızının kaybolduğu bölgeden ayrılmadı. Jandarma, kayıp Buse'nin üzerindeki kolye, yüzük, küpe gibi metal eşyalara odaklandı. Ekipler, Buse'nin kaybolduğu Ağva Deresi'nde dedektörle arama yaptı. 85 noktadan sinyal alındı.



da elindeki sprey boya ile cihazın sinyal verdiği noktaları tek tek işaretleyerek numaralandırdı. İşaretlenen 85 noktanın önümüzdeki günlerde kazılmaya başlanacağı açıklandı.

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