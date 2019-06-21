Antalya Kemer'de 24 Ocak günü hortumun Ağva Deresi'ne fırlattığı Kader Buse Acar (20), akıntıya kapıldı. Genç kız, 147 gündür bulunamadı. Baba Ahmet Acar ise kızının kaybolduğu bölgeden ayrılmadı. Jandarma, kayıp Buse'nin üzerindeki kolye, yüzük, küpe gibi metal eşyalara odaklandı. Ekipler, Buse'nin kaybolduğu Ağva Deresi'nde dedektörle arama yaptı. 85 noktadan sinyal alındı.
Baba Acar da elindeki sprey boya ile cihazın sinyal verdiği noktaları tek tek işaretleyerek numaralandırdı. İşaretlenen 85 noktanın önümüzdeki günlerde kazılmaya başlanacağı açıklandı.
Baba Acar da elindeki sprey boya ile cihazın sinyal verdiği noktaları tek tek işaretleyerek numaralandırdı. İşaretlenen 85 noktanın önümüzdeki günlerde kazılmaya başlanacağı açıklandı.
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