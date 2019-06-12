139 gün oldu! Kader Buse Acar'ın babası bir an olsun vazgeçmedi...
Antalya'nın Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.
12.06.2019 17:05
- Son Güncelleme: 12.06.2019 17:14
Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nde sürdürüldü.
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