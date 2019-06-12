GaleriGüncel

139 gün oldu! Kader Buse Acar'ın babası bir an olsun vazgeçmedi...

Antalya'nın Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.

12.06.2019 17:05 - Son Güncelleme: 12.06.2019 17:14
139 gün oldu! Kader Buse Acar Babası bir an olsun vazgeçmedi...

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nde sürdürüldü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

139 gün oldu! Kader Buse Acar Babası bir an olsun vazgeçmedi...

Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda bugün arama başlatıldı.

139 gün oldu! Kader Buse Acar Babası bir an olsun vazgeçmedi...

2-3 metreyi bulan balçık içindeki çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sürdürdü.

139 gün oldu! Kader Buse Acar Babası bir an olsun vazgeçmedi...

İş makinesiyle taşınan balçıkta kayıp Kader Buse Acar arandı.

139 gün oldu! Kader Buse Acar Babası bir an olsun vazgeçmedi...

Çalışmalar ayrıca Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günlük olarak karadan yapılırken, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından da her çıkılan görev sırasında denizden devam ediyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeni askerlik sistemi son dakika haberi! Askerler nasıl terhis olacak? Hangi askerler terhis olacak?
Yeni askerlik sistemi son dakika haberi! Askerler nasıl terhis olacak? Hangi askerler terhis olacak?