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  • 30.07.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:34

da fiyat oyunu! Gram altın alırken bu rakamlara dikkat

Gram olarak satılan altınlarda milyem rakamı önemlilik arz ediyor. 995 ve 999.9 milyem altınların fiyatı internet sitelerinde farklı, kuyumcularda farklılık gösterebiliyor. Altın alırken fazla para vermemek için dikkatli olmanız gerekiyor.

Gram olarak satılan 995 ve 999.9 milyem altınların fiyatı internet sitelerinde farklı, kuyumcularda farklı olarak değerlendiriliyor. İnternetten altın alırken fazla para vermemek için dikkatli olmanız gerekiyor.

Altın Türkiye'de her zaman yatırım aracı olarak görünen, Türk insanının ilgisini çeken bir emtia olarak biliniyor. Türkiye'de altına olan talep fiyatlardaki artışla azalsa da yine de yatırım amacıyla saklanmaya devam ediyor.

Altın yatırımı yapılırken her ay gram altın, çeyrek altın ya da maddi duruma göre 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, külçe olarak alımlar gerçekleştiriliyor.

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