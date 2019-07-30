Gram olarak satılan 995 ve 999.9 milyem altınların fiyatı internet sitelerinde farklı, kuyumcularda farklı olarak değerlendiriliyor. İnternetten altın alırken fazla para vermemek için dikkatli olmanız gerekiyor.

Altın Türkiye'de her zaman yatırım aracı olarak görünen, Türk insanının ilgisini çeken bir emtia olarak biliniyor. Türkiye'de altına olan talep fiyatlardaki artışla azalsa da yine de yatırım amacıyla saklanmaya devam ediyor.

Altın yatırımı yapılırken her ay gram altın, çeyrek altın ya da maddi duruma göre 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, külçe olarak alımlar gerçekleştiriliyor.