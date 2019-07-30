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  • 30.07.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 13:22

’da korku dolu anlar! Boğazına dayadığı bıçakla etmek istedi

’da, çocuklarını göremediğini iddia ederek boğazına dayadığı bıçakla girişiminde bulunan 32 yaşındaki M.Ö., korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda ikna edemediği M.Ö.’nün bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki bıçağı almayı başardı

Bolu’da korku dolu anlar! Boğazına bıçak dayadı ve...

Olay, gece saatlerinde D-100 Karayolu meydana geldi. Eşiyle sorunlar yaşadığını ve çocuklarından ayrı tutulduğunu iddia eden 4 çocuk babası 32 yaşındaki M.Ö., sinir krizi geçirerek yanına aldığı bıçakla etmek istedi.



Sanayi Kavşağında bulunan refüje gelen M.Ö., "4 çocuğum var bana göstermiyorlar. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Ben böyle biri değilim çocuklarımı çok özledim" diyerek elindeki bıçağı boğazına dayadı.

Genç adamı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda ikna edemediği M.Ö.'nün bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki bıçağı almayı başardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılan M.Ö., hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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