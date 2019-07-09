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Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor

Hortumun araçla dereye fırlattığı Buse, 166 gündür bulunamadı. Baba , dağa çıktı. Yoğun bir koku aldı. Daha sonra faciada uçan otomobilin parçasıyla karşılaştı. Arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı.

Dağ gibi acı
Türkiye, üniversiteli Kader Buse Acar'a (20) ağladı. 'de 24 Ocak'ta çıkan hortum, Buse'nin içinde bulunduğu aracı, Ağva Deresi'ne fırlattı. Genç kız, kayıplara karıştı. Derede, denizde ve karada aramalar yapıldı. Ancak 166 gündür Buse'ye ulaşılamadı. Kızının kaybolduğu bölgeden ayrılmayan baba ise dere ve denizden sonra hortumun gidiş güzergahı olan dağlık alanda inceleme yaptı. Yoğun koku alan baba, bölgeyi karış karış taradı. Biraz daha tepeye çıktığında Buse'nin içinde bulunduğu araca ait 2 parçayla karşılaştı. Babanın uyarısı üzerine aramalar, araç parçalarının bulunduğu dağlık alanda yoğunlaştı. Arama çalışmalarına kadavra arama köpeği 'Pense' de katıldı.




Dağda kızını arayan baba Ahmet Acar, "Umudumuzu yitirmedik" dedi.

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