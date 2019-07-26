Diyanet takvimi: Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, cimriliği tedavi eder, merhamet pınarını coşturur. Kurban, Allah'a verdiği nimetlerinden dolayı şükür anlamı da taşır. Bu yıl Kurban Bayramı Ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti.