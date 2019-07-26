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  • 26.07.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:42

: Bayram tatili 9 gün oldu mu? ı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ?

ı'na azca bir süre kala, bayram tatilinin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Kurban Bayramı için kurbanlıklarını alarak hazırlıklara geçenler, bayram tatilinin kaç gün olacağı öğrenerek ona nazaran plan yapmak istiyorlar. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tatil ne zaman başlamış olacak? Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında icra edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. Günü 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bu arada Kurban Bayramı'na sayılı günler kala acenteler, oteller, kara ve hava yolu şirketlerinde gidişat da hızlandı. Turizmci ile sanayici içinde fikir ayrılığına yol açan ve hali hazırda 4.5 gün olarak yapılacak bayram tatilini yerli turist uzattı. Bu bağlamda eğer perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.

Diyanet takvimi: Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ayın kaçında? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, cimriliği tedavi eder, merhamet pınarını coşturur. Kurban, Allah'a verdiği nimetlerinden dolayı şükür anlamı da taşır. Bu yıl Kurban Bayramı Ağustos ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2019 Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak, 9 gün mü? İşte Diyanet'in takvimine göre, 2019 Kurban Bayramı tarihi... Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti.

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