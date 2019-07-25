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  • 25.07.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 09:35

Bayramda yola çıkacaklara müjde! 10 bin ek seferin biletleri satışta

tatili dolayısıyla yaşanacak yoğunluk için önlem alan seyahat firmaları, bayram dönemine 10 bin ek sefer koydu. Koyulan ek seferlerin biletleri satışa çıkarken, tatil süreci boyunca günlük ortalama 800-850 bin yolcuya hizmet verileceği açıklandı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 10 bin ek sefer için otobüs biletleri de satışa sunuldu." dedi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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