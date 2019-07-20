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  • 20.07.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 09:45

Düzce'deki Esmahanım köyü kayıplarına ağlıyor! 4'ü çocuk 6 kişi hala aranıyor

Düzce'de yaşanan felaketinde sulara kapılan 7 kişiden birinin cesedi bulundu. Dördü çocuk olan kayıpların tamamının Esmahanım köyünde yaşayan Kaplan ve Töngel ailelerinin üyeleri oldukları ortaya çıktı.

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde çarşamba gecesi başlayan sağanak e neden olmuştu.

Sele kapılan 7 kişi kaybolmuş, birçok kişi mahsur kalmıştı. Kayıplar için arama başlatılmış, mahsur kalanlar helikopterler ile kurtarılmıştı.

Kayıpların hepsinin Akçakoca Esmahanım köyünden oldukları ortaya çıktı. Kayıpların Nilgün Kaplan (39) ve kızı Funda (9), ikizleri Sinem, Sanem (7) ile Cengiz (55) ve (42) çiftiyle çocukları Kağan (3) olduğu açıklandı.

6 KİŞİ ARANIYOR
Selin sürüklediği çamurla kaplanan bölgede yapılan aramalarda dün, Esmahanım köyüne komşu Uğurlu köyü yakınlarında çalılara takılmış bir ceset bulundu.

Cesedin Fatma Töngel'e ait olduğu tespit edildi. Sel felaketiyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

EŞİ VE 3 KIZI KAYBOLDU
Olay sırasında köyde olmayan 'ın eşi Nilgün ile kızları Funda, İlayda Sinem ve Sanem Kaplan sele kapılarak kayboldu.

Olayı telefonla haber alan Erkan Kaplan "Geldiğimde bir tek oğlumu bulabildim başka kimse yoktu. Eşim ve kızlarımla en son 10 gün önce yüz yüze görüşmüştük, olay sabahı telefonla konuşmuştuk" dedi.

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