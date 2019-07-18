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  • 18.07.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 18:56

'de : 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Valisi Dağlı: "Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı"

Cumayeri ilçesinde sağanak yüzünden Melen Çayı'nın taşması sonucu toprak kayması ve su baskınları meydana geldi. Beş ulaşım sağlanan yol ile köyler arasındaki bazı köprülerin zarar gördüğü taşkında mahsur kalanlara ulaşılması için çalışma başlatıldı. Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında birçok noktada meydana gelen heyelanın ardından köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

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