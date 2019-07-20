Düzce, son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde önceki gün etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana yol açtı. Melen Çayı ve dereler taştı. 17 köy yolu ulaşıma kapandı, araçlar suya kapıldı. 219 kişi helikopterlerle kurtarıldı.
CESEDİ BULUNDU
Akçakoca'ya bağlı Esmahanım Köyü'nde yaşayan Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda (9), ikizleri Sinem ve Sanem (7) ile Cengiz (55)- Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan (3) sel sularına kapıldı. Kurtarma ekipleri, kayıp 4'ü çocuk 7 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Selden en çok etkilenen bölgelerden Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin, kayıp olarak aranan Fatma Töngel'e ait olduğu saptandı.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Başkan Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel felaketine ilişkin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefon görüşmesi yaptı. Arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.
YILLIK YAĞIŞIN DÖRTTE BİRİ DÜŞTÜ
Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekareye 24 saatte 200 kilogram yağış düştü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri düştü. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
EŞİNİ VE 3 KIZINI ARIYOR
Eşi Nilgün ve çocukları Funda, Sanem ve Sinem'i selde kaybeden Erkan Kaplan, sel sularında kayıp ailesini arıyor.
Baba Cengiz Töngel, sele kapıldı. Büyük oğlu Beşir'i ise köylüler kurtardı.
Sel ve heyelanın ardından bölgedeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
BİRBİRLERİNE DOYAMADILAR
Sele kapılan Fatma-Cengiz Töngel çiftiyle 3 yaşındaki çocukları Kağan ile ilgili detaylar yürek yaktı. Töngel çifti, 2017'de ayrılık kararı almıştı. O dönem 1 yaşında olan Kağan, devlet korumasına alındı. Boşanmaktan vazgeçen çift, 1 hafta önce yuvada kalan çocuklarını aldı. Ancak yaşanan sel, ailenin evini yıktı. Kağan, 1 hafta önce tanıştığı anne babasıyla sele kapıldı. Çiftin büyük oğlu Beşir (16) ise kurtarıldı. Töngel çiftinin 4 yaşındaki çocuklarının da 2001'e dereye düşerek öldüğü ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
YUNUS EMRE KAVAK / TÜLAY CANPOLAT
CESEDİ BULUNDU
Akçakoca'ya bağlı Esmahanım Köyü'nde yaşayan Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda (9), ikizleri Sinem ve Sanem (7) ile Cengiz (55)- Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan (3) sel sularına kapıldı. Kurtarma ekipleri, kayıp 4'ü çocuk 7 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Selden en çok etkilenen bölgelerden Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedin, kayıp olarak aranan Fatma Töngel'e ait olduğu saptandı.
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Başkan Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel felaketine ilişkin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefon görüşmesi yaptı. Arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini açıkladı.
YILLIK YAĞIŞIN DÖRTTE BİRİ DÜŞTÜ
Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekareye 24 saatte 200 kilogram yağış düştü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri düştü. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
EŞİNİ VE 3 KIZINI ARIYOR
Eşi Nilgün ve çocukları Funda, Sanem ve Sinem'i selde kaybeden Erkan Kaplan, sel sularında kayıp ailesini arıyor.
Baba Cengiz Töngel, sele kapıldı. Büyük oğlu Beşir'i ise köylüler kurtardı.
Sel ve heyelanın ardından bölgedeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
BİRBİRLERİNE DOYAMADILAR
Sele kapılan Fatma-Cengiz Töngel çiftiyle 3 yaşındaki çocukları Kağan ile ilgili detaylar yürek yaktı. Töngel çifti, 2017'de ayrılık kararı almıştı. O dönem 1 yaşında olan Kağan, devlet korumasına alındı. Boşanmaktan vazgeçen çift, 1 hafta önce yuvada kalan çocuklarını aldı. Ancak yaşanan sel, ailenin evini yıktı. Kağan, 1 hafta önce tanıştığı anne babasıyla sele kapıldı. Çiftin büyük oğlu Beşir (16) ise kurtarıldı. Töngel çiftinin 4 yaşındaki çocuklarının da 2001'e dereye düşerek öldüğü ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu.
YUNUS EMRE KAVAK / TÜLAY CANPOLAT
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