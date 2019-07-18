GaleriYaşam

Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

Düzce'de aşırı yağış ve heyelan nedeniyle hayat felç oldu. İlde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında bu olay nedeniyle yaralanma söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak." dedi.

18.07.2019 16:19 - Son Güncelleme: 18.07.2019 16:22
Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

Düzce'de aşırı yağmur nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.

Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

Düzce Valiliği, etkili olan kuvvetli sağanak ve toprak kaymasından Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde 23 köyün etkilendiğini ve köylere ulaşım çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."

Şu ana kadar 5 helikopterle 51 kişinin mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldığı kaydedildi.

Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, il genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

Cumayeri ilçesinde ise etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak sabah saatlerinde kurtarılan 8 kişi, helikopterle getirildikleri Sakarya'daki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Uzmanlar ne olduğunu açıklayamadı! Yürekleri ağızlara getirdi
Uzmanlar ne olduğunu açıklayamadı! Yürekleri ağızlara getirdi