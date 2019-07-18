Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi

Düzce'de aşırı yağış ve heyelan nedeniyle hayat felç oldu. İlde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında bu olay nedeniyle yaralanma söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak." dedi.

18.07.2019 16:19 - Son Güncelleme: 18.07.2019 16:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





