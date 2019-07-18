Düzce'de yağış ve heyalan felaketi! Havadan böyle görüntülendi
Düzce'de aşırı yağış ve heyelan nedeniyle hayat felç oldu. İlde yaşanan su baskını ve toprak kaymasında şu ana kadar mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında bu olay nedeniyle yaralanma söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak." dedi.
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."
Şu ana kadar 5 helikopterle 51 kişinin mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, il genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından Arama Kurtarma personellerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.