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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 00:02

’de yaşanan sonrası deniz iki renk oldu

’de meydana gelen felaketinden etkilenen Akçakoca’da sahil kesimindeki yazlık tesislerin eşyaları ve tatilcilerin araçları denize sürüklendi. Sel suları ile sürüklenen ağaç kütüklerinin doldurduğu sahilde deniz suyu iki renge büründü.

Düzce'de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışlar sonrasında Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde büyük hasar meydana geldi. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde selle meydana gelen heyelanlar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köylerde mahsur kalan 69 kişi, Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 5 helikopter ile güvenli bölgelere alındı. Selin büyük hasar oluşturduğu Akçakoca sahilindeki turistik tesislerin eşyaları ve tatilcilerin araçları ise sel suları ile denize sürüklendi.

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