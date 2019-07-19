Türkiye'nin gözü kulağı Düzce'de! 7 kayıp için seferberlik başlatıldı

TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy, "Kayıp 7 kişiden henüz bir haber yok. Burada bulunanlar ile ilgili olarak ise helikopterler yardımı ile köyden tahliye işlemleri devam ediyor. Şu anda bize karayolu ile ulaşım sağlanamıyor. Akşam saatlerine doğru yolların açılmasını bekliyoruz. Ayrıca bölgede enerji kesintisi olduğu için bize ulaşabilecekleri telefonları araçlarımızı çalıştırarak şarj edebiliyoruz" dedi.