Türkiye'nin gözü kulağı Düzce'de! 7 kayıp için seferberlik başlatıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel nedeniyle kayıp olduğu belirtilen 7 kişiyi arama çalışmaları sabah erken saatlerde başladı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde toplam 69 kişinin mahsur kaldığı karayolu ile ulaşılamayan bölgelerden kurtarıldığı aktarıldı.
Düzce'nin Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçeleri selden etkilendi. Selden en fazla Akçakoca'nın Esmahanım köyü etkilendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esmahanım köyünde 4'ü çocuk, 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Düzce Valiliği kaybolan 7 kişi için AFAD, jandarma ve bölgeden gelen gönüllü arama kurtarma ekipleri ile itfaiye ekiplerinin sabah 06.30 itibarıyla arama çalışmalarına başladığını duyurdu.
TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Esmahanım Köyü Muhtarı Taşkın Ersoy, "Kayıp 7 kişiden henüz bir haber yok. Burada bulunanlar ile ilgili olarak ise helikopterler yardımı ile köyden tahliye işlemleri devam ediyor. Şu anda bize karayolu ile ulaşım sağlanamıyor. Akşam saatlerine doğru yolların açılmasını bekliyoruz. Ayrıca bölgede enerji kesintisi olduğu için bize ulaşabilecekleri telefonları araçlarımızı çalıştırarak şarj edebiliyoruz" dedi.
DENİZE DÖKÜLEN AĞAÇLARI TOPLADILAR
Akçakoca'da sel nedeniyle çay ve derelerin taşıdığı ağaç dalları, kalas, palet ve odunlar denize dökülürken, dalgaların etkisiyle kıyıya vurdu. Çuhallı Plajı'na gelenler sahile vuran odunları topladı. Bazı kişiler elektrikli testere ile odunları keserek parçalara ayırdı. Kadınlar denize girerek odunları kıyıya çıkardı. Sahilde odunları istifleyenler daha sonra evlerine götürdü.
69 KİŞİ KURTARILDI
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde toplam 69 kişinin mahsur kaldığı karayolu ile ulaşılamayan bölgelerden kurtarıldığı aktarıldı. Felaket ile ilgili son durum hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumayeri ilçesi ile Akçakoca ilçesi arasında bulunan köylerin grup yollarında yaşanan heyelan ve yol çökmeleri nedeniyle halen Cumayeri ilçesinde 11, Akçakoca ilçesinde 7 ve Gölyaka ilçesinde ise 5 köye ulaşım karadan sağlanamazken, ekipler yağmurun durması ile birlikte yol açma çalışmalarına başladılar. Bununla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen helikopterler kurtarma çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma çalışmaları kapsamında gece saatlerinden itibaren 69 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi. Sel sonrası can kaybı yaşanmazken bölgede ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi."
7 KİŞİ ARANIYOR
Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:
"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."