Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge şeklinde gelişmeleri heyecanla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar devam edecek. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının arkasından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. İstinaf mahkemelerinin verdiği beş senenin altındaki cezalarla ilgili kesinleşmiş yargı kararlarının Yargıtay'ın temyiz incelemesine açılması öngörülüyor. Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?