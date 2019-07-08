Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge şeklinde gelişmeleri heyecanla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar devam edecek. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.
Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının arkasından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. İstinaf mahkemelerinin verdiği beş senenin altındaki cezalarla ilgili kesinleşmiş yargı kararlarının Yargıtay'ın temyiz incelemesine açılması öngörülüyor. Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?
EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi? 9 Temmuz Genel af yasası son durum çıktı mı?
Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise EYT Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. 23 Haziran sonrasında seçim tartışmalarının sona ermesinin ardından toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.
Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge şeklinde gelişmeleri heyecanla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar devam edecek. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.
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