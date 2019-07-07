Milyonların gözü kulağı Meclis'te. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri merak ediyor. EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili bekleyiş içinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.