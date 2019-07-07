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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 16:18

yasası çıktı mı? İşte açıklaması yapıldı

'de son dakika... (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.

EYT yasası çıktı mı? İşte Finlandiya modeli açıklaması

Milyonların gözü kulağı Meclis'te. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri merak ediyor. EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili bekleyiş içinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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