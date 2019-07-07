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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 09:32

Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor

Af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. MHP'nin 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifi 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na iletilmişti.

Şuan Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri af yasasıdır. On binlerce mahkum ve aileleri genel af çıkar mı en son haber nedir diye araştırma yapıyor. Adalet bakanlığı ve AK Partili hukukçuların titizlikle çalışarak hazırladığı ceza infaz yasasına göre 80 bin kişinin serbest kalacağı belirtiliyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, içinde ceza infaz sisteminde değişiklik hükümlerinin de yer aldığı yargı paketinin tatil öncesi Meclis'e sunulması bekleniyor.

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