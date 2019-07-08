Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge şeklinde gelişmeleri heyecanla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar devam edecek. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.
Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından bekleniyor.
8 Temmuz af, EYT, hal yasası, ek gösterge son durum nedir?
Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise EYT Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor.
Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge şeklinde gelişmeleri heyecanla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar devam edecek. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.
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