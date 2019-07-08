Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge şeklinde gelişmeleri heyecanla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar devam edecek. Vatandaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını öğrenmek istiyor.

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri milyonlar tarafından bekleniyor.