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  • 08.07.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 10:51

4 ilde ! Kıskıvrak yakalandılar

merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kapsamında aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde fuhuş operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

merkezli 4 ilde düzenlenen nda 9 şüpheli yakalandı.

Yalova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, elebaşlığını D.O'nun (48) yaptığı suç örgütünden 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları fuhuş amaçlı zorla çalıştırdıkları belirlenen Bursa yolu üzerindeki bir mekanda gerçekleştirilen aramada, olası baskında yakalanmamak amacıyla yapılan gizli bölmelerde 10 yabancı uyruklu kadın ve bu kadınlara ait pasaport ile bir miktar uyuşturucu madde, hesap çeteleleri, ajandalar ve para ele geçirildi.

Aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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