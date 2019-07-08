Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.07.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 08.07.2019 12:26

Son dakika haberi: 'de leri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4 yaralı

Son dakika haberine göre 'de, lerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. da, 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.

, saat 10.30 sıralarında, - yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. lerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yeşil alana devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika haberi: Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4 yaralı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri