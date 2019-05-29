Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Birçok kişi merakla Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyordu. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte 29 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

29 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 - 8 - 13 - 19 - 27 - 41

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.