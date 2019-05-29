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  • 29.05.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 03:15

MPİ 29 Mayıs çekiliş sonuçları belli oldu! İşte haftanın sonuçları...

İdaresi tarafından çarşamba günü saat 21.45'te çekilen 'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Loto çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı. İşte MPİ 29 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Çarşamba günleri İdaresi tarafından çekilen çekiliş sonuçları açıklandı. Birçok kişi merakla Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyordu. Peki, haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte Loto çekiliş sonuçları...

29 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 - 8 - 13 - 19 - 27 - 41

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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