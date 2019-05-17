Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 18.00 sıralarında E-5 kara yolu Sefaköy mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BOZ 263 plakalı lüks otomobil, makas atarak yolcu dolu servis minibüsünün önüne geçti. Servis şoförünün ve yolcuların tepki göstermesi üzerine otomobil sürücüsü, kara yolunda makas atarak gitmeye devam etti. Ancak bir süre sonra otomobil sürücüsü bu kez de servis minibüsünün önünde defalarca ani fren yaparak ve direksiyonu kırarak kazaya davetiye çıkarttı.

Makas atarak araçların üzerine süren sürücü, kara yolunu birbirine kattı. Yaşananlar ise minibüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.