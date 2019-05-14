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  • 14.05.2019 12:03
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 12:03

Şehitler Köprüsü'nde makas terörü! Sürücülerin canını hiçe saydı

Motosikletli bir magandası 'nde üst üste makaslar atarak adeta terör estirdi. Trafikteki sürücülerin canını adeta hiçe sayan maganda, o anları kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

'nde motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta terör estirdi. Trafiği tehlikeye düşüren maganda, o anları kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dün gece saatlerinde seyreden motosikletli bir anda hızlanmaya başladı. Süratini artıran sürücü ardından köprünün üzerinde seyreden araçların arasında süratli bir şekilde makas atmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca hiçe sayan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

MAKAS TERÖRÜ KAMERADA
Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen maganda, tek tekerlek üstünde de gitmeyi denedi ancak başaramadı. Köprüde adeta terör estiren motosikletli maganda, o anları kask kamerası ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

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