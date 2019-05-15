

Bağdat Caddesi'nde trafik magandaları terör estirmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde cadde üzerinde drift diye tabir edilen yanlama hareketini yapan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Caddenin ortasında tehlikeli hareketler yapan şahıs cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde maganda bir sağa bir sola aracını savuruyor. Şahıs yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra gözden kayboluyor.