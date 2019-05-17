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  • 17.05.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 11:31

'da öğrencilere akbil i başladı

Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararın ardından 85 liradan 40 liraya düşürülen öğrenci aylık akbilinde dönemi bugün itibariyle başladı. Bundan böyle İstanbul'da yaşayan öğrenciler kartlarını 40 liraya doldurabilecek.

Öğrencilere akbil indirimi başladı

Büyükşehir Belediyesi () Meclisi tarafından öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 85 liradan 40 liraya düşürülmüştü. Öğrenciler bugün itibariyle den faydalanmaya başlayacak.
Çarşamba günü İBB meclis toplantısında İstanbul genelindeki öğrencilerin kullandığı mavi kart öğrenci aylık abonman ücreti 40 liraya indirilmişti. Öğrencileri desteklemek ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla AK Parti grubu tarafından verilen ve oy birliğiyle kabul edilen teklif sonrası öğrenciler bugünden itibaren 40 liraya kartlarını dolduracak.

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