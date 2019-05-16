İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle "drift" yapan ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, drift yapan 34 BTA 891 plakalı aracın sürücüsü B.B'yi gözaltına aldı.

5.118 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden de 108 lira olmak üzere toplam 5 bin 118 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün süre ile el konulan şüpheli, Türk Ceza Kanunu kapsamında, adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi'ne götürüldü.