Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.05.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 11:27

Karayolu’nda '' terörü | Lüks otomobilli nın o hareketi pes dedirtti

Karayolu ve Otoyolu’nda çeşitli mevkilerde lüks otomobilli bir , trafikteki onlarca aracın arasında defalarca atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Emniyet şeridini de kullanan magandanın gördüğü polis otosuna, “buna da makas atayım mı” demesi pes dedirtti.


İstanbul'da Karayolu, Otoyolu ve trafiğin yoğun birçok noktasında otomobille zaman zaman da motosikletle sahneye çıkan lara bir yenisi daha eklendi. Okmeydanı mevkisinde lüks otomobilli bir maganda, trafikteki onlarca aracın arasında güpegündüz "" attı. Şov uğruna hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. TEM Otoyolu Etiler mevkisinde de makas atan maganda, sürücülerin canını bir an olsun umursamayarak yollarda adeta terör estirdi.

"BUNA DA MAKAS ATAYIM MI"
Başka bir görüntüde emniyet şeridinden gittiği görülen magandanın, önünde seyreden polis otosuna rağmen makas atmaya devam etti. Polis otosunu görünce, "buna da makas atayım mı?" diyen magandanın pes dedirtti. Dehşetin boyutunu kendi kaydeden maganda o anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

Şehrin altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriE-5 Karayolu’nda 'makas' terörü | Lüks otomobilli magandanın o hareketi pes dedirtti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri