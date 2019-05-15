Son dakika: Ecrin'in kaybolduğu evin yakınında kazı başlatıldı | Ecrin bulundu mu?



Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 9 gün önce evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sırasında kadavra köpeği 'Abrek'in tepki verdiği eve 70 metre mesafedeki ağacın çevresinde yapılan kazı çalışmalarına, sabah devam edilmek üzere ara verildi. Saat 22.30 sıralarında kazı yapılacak bölgeye gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısının gözetiminde çalışmalara başladı. Saat 01.00'a kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Kadavra köpeği Abrek'in bölgede uyarılarını sürdürmesi üzerine karanlık nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi. İş makineleri olay yerinde bırakılarak ekipler sabah kazıya devam etmek üzere bölgeden ayrıldı.





ECRİN'E NE OLDU?

Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyini tarayan ekipler, su altında da arama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler iki gün baraj gölüne dalış yaptı. Ecrin'i arama çalışmalarına dün akşam ara verildi. Bölgenin tamamını tarayan ekipler, değerlendirme sonrası arama çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirleyecek.





SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ!

Bu arada küçük çocuğun kaçırılmış olma ihtimali üzerine soruşturma çok yönlü genişletildi. Jandarma ve polis ekipleri soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı. İlk eşini kaybeden, 7 ay önce de Deniz Kurnaz ile evlenen ve bu evlilikten 6 aylık hamile olan Sevcan Kurnaz'ın 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük ilk eşi ile evlendiği ortaya çıktı. Sevcan Kurnaz'ın ilk eşi, Ecrin 4 aylıkken kalp krizinden hayatını kaybederken Sevcan Kurnaz'ın daha sonra ölen eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği öğrenildi. Tüm bu ayrıntılar üzerinden yürütülen soruşturmada aile üyelerinin cep telefon kayıtları geriye dönük incelemeye alındı.

"ECRİN'İN BABASININ KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Öte yandan Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz'ın itirafı şaşkına çevirdi. Sevcan Kurnaz, eski eşi Cengiz tarafından ücret karşılığında satıldığını canlı yayında itiraf etti. Müge Anlı dahil canlı yayınında herkesi şoke eden Sevcan Kurnaz, Ecrin'in babasının kim olduğunu bilmediğini söyledi. 15 yaşında Cengiz'in eline düştüğünü açıklayan Sevcan Kurnaz, "Beni parayla sattı. Ecrin babası kim bilmiyorum" şeklinde konuştu...





STÜDYODA ANNEYE SERT TEPKİ!

Avukat İbrahim Bey, 1,5 yaşındaki kızını kaybeden anne Sevcan Kurnaz'ın gözyaşı dökmemesini, kızının başına bir şey gelip gelmeyeceğinden korkmamasını eleştirdi ve bildiklerini açıklamasını istedi.

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA: ECRİN BEBEK EVLATLIK MI VERİLDİ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı'nın 15 Mayıs tarihli yayınında Ecrin'in kaybolması ile ilgili kan donduran iddialar ortaya atıldı. Sevcan kurnaz'ın önceki eşinden dünyaya gelen Ecrin'in şimdiki eşinin erkek kardeşi Özkan Kurnaz'ın ve annesinin Ecrin'i başkasına evlatlık verebileceği iddia edildi. Yapılan iddiaların ardından ifadeleriyle şüpheleri üzerine çeken Özkan Kurnaz iddiaları yalanladı.