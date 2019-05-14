ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Üvey babanın öfkeli kardeşi Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ne anlatacak? Ecrin Kurnaz kaçırıldı mı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz!