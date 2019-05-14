Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok itiraf: Ecrin'in babası para karşılığı...Son bölümde peş peşe gelen akılalmaz itiraflar
Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz, 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında şok eden bir itirafta bulundu. Müge Anlı canlı yayında Ecrin olayının ardı arkasını araştırırken, 8 gündür haber alınamayan Ecrin bebeğin annesinden herkesi şok eden bir itiraf geldi! Müge Anlı ve stüdyodaki konuklar bu gerçekler karşısında şaşkına döndü. Sevcan Kurnaz'ın itirafının ardından 'Ecrin'e ne oldu?' sorusunun cevabına bir adım daha yaklaşıldı! İşte 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili detaylar araştırılırken, minik Ecrin'in annesi Sevcan Kurnaz'dan 14 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında peş peşe itiraflar geldi. İşte herkesi şoka uğratan itiraflar!
MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ECRİN KURNAZ'IN ANNESİNDEN GELEN İTİRAF! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ECRİN'İN ANNESİNDEN GELEN İLK İTİRAF!
8 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz canlı yayında itiraflarda bulundu! Sevcan Kurnaz, "Ecrin'in babası Cengiz, benden önce ablamı kaçırmıştı. Ablamın yanına gidiyoruz diye eniştemle gitmeyi kabul ettim ancak beni annesinin yanına götürdü. Gittiğimizde annesi evde yoktu. Beraberliğimiz Çorlu'da başladı. Ben o evden gideceğimizi sandım ama götürmedi." dedi.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İKİNCİ İTİRAF!
Sevcan Hanım'ın ablasının, Ecrin'in Cengiz'den olmadığına eminim." sözlerinden sonra Sevcan Kurnaz herkesi şok eden gerçeklekleri bir bir sıraladı. Sevcan Kurnaz, "Ecrin'in Cengiz'den olmama ihtimali var. Cengiz beni para karşılığında başkalarına satıyordu." dedi.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDAKİ ECRİN BEBEKLE İLGİLİ İKİNCİ ŞOK İTİRAF! İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!