Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok itiraf: Ecrin'in babası para karşılığı...Son bölümde peş peşe gelen akılalmaz itiraflar

ECRİN'İN ANNESİNDEN GELEN İLK İTİRAF!

8 gün önce Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz canlı yayında itiraflarda bulundu! Sevcan Kurnaz, "Ecrin'in babası Cengiz, benden önce ablamı kaçırmıştı. Ablamın yanına gidiyoruz diye eniştemle gitmeyi kabul ettim ancak beni annesinin yanına götürdü. Gittiğimizde annesi evde yoktu. Beraberliğimiz Çorlu'da başladı. Ben o evden gideceğimizi sandım ama götürmedi." dedi.