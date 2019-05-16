Samsun'da Gökhan Erçin, boşanma aşamasında olduğu karısını vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine daireye gelen yakınları hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi'nde meydana geldi. Yeni evlendikleri belirtilen ve aile problemleri yaşadıkları öğrenilen Gökhan Erçin (31) ile eşi Ayşenur Erçin'in(30) boşanma aşamasındaydı.

Bugün saat 06.45'te silah sesleri üzerine çiftin bulunduğu daireye gelen yakınları, genç çifti kanlar içinde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çiftin olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemelere göre koca Gökhan Erçin'in önce karısı Ayşenur Erçin'i vurduğu, daha sonra da aynı silahla kendisini başından vurarak intihar ettiği belirlendi. Olay yerinde, olayda kullanılan 1 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



