Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili görgü tanığından şok sözler! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'dan bir iz bulunmaya çalışılıyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Üvey amcası Özkan Kurnaz, Ecrin Kurnaz'ı öldürdü mü? İşte 15 Mayıs Müge Anlı son bölümde yaşanalar!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ECRİN KURNAZ OLAYIYLA İLGİLİ GÖRGÜ TANIĞINDAN ŞOK SÖZLER - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN