GaleriTelevizyon

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

Müge Anlı canlı yayınında 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybıyla ilgili şok gelişme yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan minik Ecrin'den 8 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı, Ecrin Kurnaz'ın ailesiyle konuşarak olayın detaylarını öğrenmeye çalışırken, 15 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında konuşan görgü tanığından şok eden bilgiler elde etti. Kurnaz ailesinin komşusu Muhammet Bey, olay günüyle ilgili Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında şok gerçeği açıkladı. İşte 15 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri!

15.05.2019 13:43 - Son Güncelleme: 15.05.2019 14:08
Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey dayısı hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

Müge Anlı canlı yayınında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili görgü tanığından şok sözler! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 8 gündür kayıp olan Ecrin Kurnaz'dan bir iz bulunmaya çalışılıyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Üvey amcası Özkan Kurnaz, Ecrin Kurnaz'ı öldürdü mü? İşte 15 Mayıs Müge Anlı son bölümde yaşanalar!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ECRİN KURNAZ OLAYIYLA İLGİLİ GÖRGÜ TANIĞINDAN ŞOK SÖZLER - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey dayısı hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

8 gündür haber alınamayan Ecrin Kurnaz'dan hala haber alınamıyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı son gören kişi olan üvey amcası Özkan hakkında canlı yayında çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey dayısı hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

Kurnaz ailesinin komşusu Muhammet Bey, 15 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında olay günü gördüklerini anlattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey dayısı hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

ÜVEY AMCA'DAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER!

Üvey amca Özkan Kurnaz'ın verdiği saatlerde yanlışlık olduğunu ileri süren görgü tanığı Muhammet Bey, olay günü Özkan Kurnaz'ın traktörle geçtiği saatin öğleden sonra olduğunu belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Ecrin Kurnaz'ın üvey dayısı hakkında görgü tanığından şok iddia: Ses duydum...

Özkan Kurnaz'ın çelişkili açıklamaları kafaları karıştırırken, Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz tarafından zarar görmüş olabileceği ihtimalleri üzerinde duruldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok itiraf: Ecrin'in babası para karşılığı...Son bölümde peş peşe gelen akılalmaz itiraflar
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şok itiraf: Ecrin'in babası para karşılığı...Son bölümde peş peşe gelen akılalmaz itiraflar