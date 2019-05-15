Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili sürpriz tanık! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınındaki sarsıcı itiraflar neler? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 15 Mayıs Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!