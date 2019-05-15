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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:24

canlı yayınında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili sarsıcı itiraflar! 15 Mayıs

ile Tatlı Sert  son bölümde Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın annesi neler anlattı? Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, Ecrin olayıyla ilgili hangi gerçekleri ortaya çıkardı? 1.5 yaşındaki Ecrin nasıl ve ne zaman kayboldu? Ecrin'in başına ne geldi? Özkan'dan çelişkili açıklamalar! Türkiye'yi derinden sarsan kayıpla ilgili son dakika gelişmeleri neler? Hepsi ve daha fazlası 15 Mayıs Müge Anlı son bölümde!

Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ile Tatlı Sert programında Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili sürpriz tanık! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayınındaki sarsıcı itiraflar neler? Müge Anlı'da bugün neler yaşandı merak ediyorsanız, 15 Mayıs Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!

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