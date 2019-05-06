İstanbullular bugün Ramazan ayının ilk gün orucunu tutuyor. Oruçlar akşam ezanının okunması ile birlikte açılacak. 16 saate yakın oruç tutan İstanbullular iftar vaktini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul Ramazan imsakiyesi ile birlikte iftar vakitleri belli oldu. Peki, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi sayfasında yer alan bilgiye göre, İstanbul'da 6 Mayıs'ta saat 20.12'de okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

Tarihler/ Günler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 6 Mayıs Pazartesi 04:09 05:50 13:06 16:58 20:12 21:46 2 7 Mayıs Salı 04:07 05:49 13:06 16:58 20:13 21:47 3 8 Mayıs Çarşamba 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 4 9 Mayıs Perşembe 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 5 10 Mayıs Cuma 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 6 11 Mayıs Cumartesi 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 7 12 Mayıs Pazar 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 8 13 Mayıs Pazartesi 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 9 14 Mayıs Salı 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58 10 15 Mayıs Çarşamba 03:54 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00 11 16 Mayıs Perşembe 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 12 17 Mayıs Cuma 03:51 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 13 18 Mayıs Cumartesi 03:49 05:37 13:06 17:01 20:24 22:04 14 19 Mayıs Pazar 03:48 05:36 13:06 17:02 20:25 22:05 15 20 Mayıs Pazartesi 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07 16 21 Mayıs Salı 03:45 05:35 13:06 17:02 20:27 22:08 17 22 Mayıs Çarşamba 03:44 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10 18 23 Mayıs Perşembe 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:11 19 24 Mayıs Cuma 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13 20 25 Mayıs Cumartesi 03:40 05:32 13:06 17:03 20:30 22:14 21 26 Mayıs Pazar 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:15 22 27 Mayıs Pazartesi 03:37 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17 23 28 Mayıs Salı 03:36 05:30 13:06 17:04 20:33 22:18 24 29 Mayıs Çarşamba 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:19 25 30 Mayıs Perşembe 03:34 05:29 13:07 17:05 20:35 22:20 26 31 Mayıs Cuma 03:33 05:28 13:07 17:05 20:35 22:22 27 1 Haziran Cumartesi 03:32 05:28 13:07 17:05 20:36 22:23 28 2 Haziran Pazar 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37 22:24 29 3 Haziran Pazartesi 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38 22:25

İETT'DEN RAMAZAN'A ÖZEL HATLAR

On bir ayın Sultanı Ramazan ayında İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Ramazan'a özel hatlar devreye soktu. Böylelikle vatandaşlar R2, R3, R5, R6 ve R7 hatları ile kutsal mekanlara ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilecek.

R-3 hattı 24 saat çalışacak

Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı arasında hizmet verecek Ramazan Hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek.

Güzergâh Eyüpsultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Sultan Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

Ramazan ayında Cevizlibağ- Yenikapı Marmaray arasında R2 hattı 18:30 ile 01:45 saatleri arasında, Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında R5 hattı 17.00 ile 00:45 saatleri arasında, Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında R6 hattı 17:50 ile 02:00 saatleri arasında seferler gerçekleşecek.

Büyük Çamlıca Camisine, Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii arasında hizmet verecek R7 hattı 19:00-02:00 saatleri arasında ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca 15CA Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro – Göztepe Köprüsü hattı da Çamlıca Camiine ulaşım imkanı sağlıyor.

İşte Ramazana özel hatlar:

R2- Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray

R3- Eyüp- Beyazıt

R5 Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik Alanı

R6 Tepeüstü- Maltepe Sahil

R7 Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii