İstanbullular bugün Ramazan ayının ilk gün orucunu tutuyor. Oruçlar akşam ezanının okunması ile birlikte açılacak. 16 saate yakın oruç tutan İstanbullular iftar vaktini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul Ramazan imsakiyesi ile birlikte iftar vakitleri belli oldu. Peki, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta? İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi sayfasında yer alan bilgiye göre, İstanbul'da 6 Mayıs'ta saat 20.12'de okunacak akşam ezanının ardından oruçlar açılacak.
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İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Tarihler/ Günler
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|6 Mayıs Pazartesi
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|2
|7 Mayıs Salı
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|3
|8 Mayıs Çarşamba
|04:05
|05:47
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|4
|9 Mayıs Perşembe
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:51
|5
|10 Mayıs Cuma
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|6
|11 Mayıs Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:54
|7
|12 Mayıs Pazar
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|8
|13 Mayıs Pazartesi
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57
|9
|14 Mayıs Salı
|03:55
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|10
|15 Mayıs Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
|11
|16 Mayıs Perşembe
|03:52
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|12
|17 Mayıs Cuma
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:03
|13
|18 Mayıs Cumartesi
|03:49
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|14
|19 Mayıs Pazar
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|15
|20 Mayıs Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|16
|21 Mayıs Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|17
|22 Mayıs Çarşamba
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:10
|18
|23 Mayıs Perşembe
|03:42
|05:33
|13:06
|17:03
|20:29
|22:11
|19
|24 Mayıs Cuma
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:13
|20
|25 Mayıs Cumartesi
|03:40
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:14
|21
|26 Mayıs Pazar
|03:39
|05:31
|13:06
|17:04
|20:31
|22:15
|22
|27 Mayıs Pazartesi
|03:37
|05:30
|13:06
|17:04
|20:32
|22:17
|23
|28 Mayıs Salı
|03:36
|05:30
|13:06
|17:04
|20:33
|22:18
|24
|29 Mayıs Çarşamba
|03:35
|05:29
|13:06
|17:05
|20:34
|22:19
|25
|30 Mayıs Perşembe
|03:34
|05:29
|13:07
|17:05
|20:35
|22:20
|26
|31 Mayıs Cuma
|03:33
|05:28
|13:07
|17:05
|20:35
|22:22
|27
|1 Haziran Cumartesi
|03:32
|05:28
|13:07
|17:05
|20:36
|22:23
|28
|2 Haziran Pazar
|03:31
|05:27
|13:07
|17:06
|20:37
|22:24
|29
|3 Haziran Pazartesi
|03:30
|05:27
|13:07
|17:06
|20:38
|22:25
İETT'DEN RAMAZAN'A ÖZEL HATLAR
On bir ayın Sultanı Ramazan ayında İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Ramazan'a özel hatlar devreye soktu. Böylelikle vatandaşlar R2, R3, R5, R6 ve R7 hatları ile kutsal mekanlara ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilecek.
R-3 hattı 24 saat çalışacak
Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı arasında hizmet verecek Ramazan Hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek.
Güzergâh Eyüpsultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Sultan Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.
Ramazan ayında Cevizlibağ- Yenikapı Marmaray arasında R2 hattı 18:30 ile 01:45 saatleri arasında, Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında R5 hattı 17.00 ile 00:45 saatleri arasında, Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında R6 hattı 17:50 ile 02:00 saatleri arasında seferler gerçekleşecek.
Büyük Çamlıca Camisine, Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii arasında hizmet verecek R7 hattı 19:00-02:00 saatleri arasında ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca 15CA Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro – Göztepe Köprüsü hattı da Çamlıca Camiine ulaşım imkanı sağlıyor.
İşte Ramazana özel hatlar:
R2- Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray
R3- Eyüp- Beyazıt
R5 Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik Alanı
R6 Tepeüstü- Maltepe Sahil
R7 Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Camii
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