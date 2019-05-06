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  • 06.05.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 14:09

'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük ’a sürprizi

'da okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük ’a sürprizi yapıldı. Unutulmaz bir gün yaşayan Taylan'ın mutluluğu izleyenleri duygu dolu anlar yaşattı.

Diyarbakır'da duygulandıran görüntü!

Bilinç Çocuk Tiyatro Topluluğu, Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Platformu; hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük 'ın daha önce hiç kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen, bir kafede hazırlık yaptı. Ardından da küçük Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı.

DOĞUM GÜNÜ İLK DEFA KUTLANDI
Hayatında ilk defa mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle dans edip çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

İşte duygulandıran görüntüler;






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