Bilinç Çocuk Tiyatro Topluluğu, Meva Sanat Atölyesi ve Çocuklar Üşümesin Platformu; hafta sonları okul harçlığı için sokaklarda simit satan küçük Taylan'ın daha önce hiç doğum günü kutlamadığını ve 5 Mayıs'ta 8 yaşına gireceğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen, bir kafede hazırlık yaptı. Ardından da küçük Taylan'ı çağırıp yaş gününü kutladı.

DOĞUM GÜNÜ İLK DEFA KUTLANDI

Hayatında ilk defa mum üfleyip doğum günü kutlayan Taylan, ardından gençlerle dans edip çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.

İşte duygulandıran görüntüler;





















