Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Sevgi, saygı ve kardeşllik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayı idrak ediliyor. Bu ayda dua okumak, namaz kılmak, zekat vermek ve oruç tutmak farz olarak kabul edilir. Peki, peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Sahur ve iftarda ne yerdi? Peygamberimiz Ramazan'da hangi ibadetlerle meşgul olurdu? Ramazan sünnetleri neler? İşte Hz. Muhammed'in Ramazan'da yaptığı ibadetler...