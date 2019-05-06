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Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Huzur ve bereket ayı Ramazan ayı 6 Mayıs'ta başladı. Ramazan'ı dolu dolu geçirmek isteyenler için peygamberimiz Hz. Muhammed'in Ramazan sünnetlerini haberimizde derledik. Peki, peygamberimiz Ramazan ayında neler yapardı? Hz. Muhammed, sahur ve iftarda ne yerdi? Hangi ibadetlerle meşgul olurdu? Ramazan sünnetleri neler?

06.05.2019 11:12 - Son Güncelleme: 06.05.2019 11:12
Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Sevgi, saygı ve kardeşllik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayı idrak ediliyor. Bu ayda dua okumak, namaz kılmak, zekat vermek ve oruç tutmak farz olarak kabul edilir. Peki, peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Sahur ve iftarda ne yerdi? Peygamberimiz Ramazan'da hangi ibadetlerle meşgul olurdu? Ramazan sünnetleri neler? İşte Hz. Muhammed'in Ramazan'da yaptığı ibadetler...

Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Hz. Muhammed hayatı boyunca hep sosyal biri olmuştur.

Özellikle Ramazan'da hasta ve yaşlılara yaptığı ziyaretleri artırdığı biliniyor.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde de aktif bir rol üstlenmiştir.

Peygamberimiz kendi yaptığı ziyaretlerin yanında diğer müminleri de akraba ziyaretlerine teşvik ederdi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Ümmetine zekat konularında da tavsiyelerde bulunurdu.

Hz. Muhammed sahur ve iftarda karnını çok doyurmaz, genelde hurma yiyip su içerdi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?

Diğer sahabelerden farklı beslenmeyen peygamberimiz, elindekileri de çoğunlukla dağıtırdı.

Hz. Muhammed iftar yemeklerinde aşırıya kaçmazdı.

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