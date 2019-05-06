Peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Ramazan sünnetleri neler?
Huzur ve bereket ayı Ramazan ayı 6 Mayıs'ta başladı. Ramazan'ı dolu dolu geçirmek isteyenler için peygamberimiz Hz. Muhammed'in Ramazan sünnetlerini haberimizde derledik. Peki, peygamberimiz Ramazan ayında neler yapardı? Hz. Muhammed, sahur ve iftarda ne yerdi? Hangi ibadetlerle meşgul olurdu? Ramazan sünnetleri neler?
06.05.2019 11:12
- Son Güncelleme: 06.05.2019 11:12
Sevgi, saygı ve kardeşllik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayı idrak ediliyor. Bu ayda dua okumak, namaz kılmak, zekat vermek ve oruç tutmak farz olarak kabul edilir. Peki, peygamberimiz Hz. Muhammed Ramazan ayında neler yapardı? Sahur ve iftarda ne yerdi? Peygamberimiz Ramazan'da hangi ibadetlerle meşgul olurdu? Ramazan sünnetleri neler? İşte Hz. Muhammed'in Ramazan'da yaptığı ibadetler...
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