On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başladı. İslam alemi Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiriyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte orucu bozan durumlar konusu da gündeme geldi. Peki, orucu bozan durumlar nelerdir? Balgam yutmak, diş fırçalamak, bayılmak, kan vermek, ağda yapmak, iğne orucu bozar mı? İşte orucu bozan durumlar...

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu olan kişilerin balgamını yutmasında bir sorun yoktur. Yutma eylemi ile oruç bozulmaz. Balgamın dışarı atılmasının gerekliliği enfeksiyonlar ile alakalıdır. Bir kişi balgamı yuttuğu zaman orucun da bozulma olmaz. Çünkü kişinin kendi vücudundan çıkan bir durumdur. yani dışarıdan vücuda giriş yapan bir durum değildir. çıkarılan balgam tekrardan alınarak yutulursa oruç bozulacaktır. Çünkü vücuttan çıkan şey tekrardan insan vücuduna girmesi orucun bozulmasına sebep olur.

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diş fırçalamakla oruç bozulmaz. Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur ve kazası gerekir. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması uygun olur.

BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?

Bayılmak, bir hastalıktır; bir bakıma da uyumak gibidir. Gün içinde uzun veya kısa süreli bayılmak orucu bozmaz. Ancak ayıltmak için kendisine su verilmişse veya ayıldıktan sonra kendine gelebilmek için su veya ilaç içmişse haliyle orucu bozulmuş olur. Ramazandan sonra onun yerine güne gün olarak oruç tutar, kaza eder. Fakat ramazan ayının başından sonuna kadar baygın bir halde/komada kalan bir kimse, daha sonra kendine geldiğinde, bu oruçları kaza etmesi gerekir. Bunda ittifak vardır. Çünkü bayılma hali, -biraz önce de belirttiğimiz gibi- bir hastalıktır. Böyle bir halin bu kadar uzaması da çok az olur. Nâdir olan şeylerdeki meşakkat ise ruhsata medâr olmaz; yani az görülen bir güçlük izne sebeb olmaz; dolayısiyle kişi, tutamadığı oruçları kaza etmekle mükelleftir. [Bilmen, Ö.N., Büyük İslâm İlmihali, Kaza Edilmesi Gereken Ve Gerekmeyen Oruçlar, md. 132]

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Kan aldırmak orucu bozmaz. Nitekim Hz. Peygamber, ihramlı iken ve oruçlu bulunduğu sırada kan aldırmıştır (Buharî, "Tıb", 11, "Sayd", 11, "Savm", 22). Ayrıca Hz. Peygamber: "Üç şey vardır orucu bozmaz: Kan aldırmak, kusmak, ihtilam olmak" (Tirmizi, "Savm", 24) buyurmuştur.

AĞDA YA DA EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında ağda yaptırmanın orucu bozacağına yönelik söylentilere karşı Diyanet İşleri şu açıklamayı yaptı: "Vücutdaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz."

İĞNE ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.